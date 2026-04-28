Allerthal-Werke Aktie
WKN: 503420 / ISIN: DE0005034201
|
28.04.2026 14:43:05
EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. März 2026
|
EQS-News: Allerthal-Werke AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. März 2026
Köln, 28.04.2026
28.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allerthal-Werke AG
|Friesenstraße 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221 / 820 32 - 18
|E-Mail:
|silvia.schneider@allerthal.de
|Internet:
|www.allerthal.de
|ISIN:
|DE0005034201
|WKN:
|503420
|Börsen:
|Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2316934
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2316934 28.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allerthal-Werke AG
|
14:43
|EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. März 2026 (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-News: Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2025 (EQS Group)
|
15.01.26
|EQS-News: Wirtschaftliches Eigenkapital je Allerthal-Aktie zum 31. Dezember 2025 (EQS Group)
|
15.01.26
|EQS-Adhoc: Allerthal-Werke AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis (EQS Group)
Analysen zu Allerthal-Werke AG
Aktien in diesem Artikel
|Allerthal-Werke AG
|23,80
|-1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.