Wolftank-Adisa Aktie
WKN DE: A2PBHR / ISIN: AT0000A25NJ6
|
25.11.2026 09:30:03
EQS-News: Wolftank Group bestätigt operative Erholung nach neun Monaten: Umsatz +15%, EBITDA bei EUR 6,8 Mio.
|
EQS-News: Wolftank Group AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Wolftank Group bestätigt operative Erholung nach neun Monaten: Umsatz +15%, EBITDA bei EUR 6,8 Mio.
Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelttechnologien und emissionsfreien Infrastrukturlösungen, hat ihre operative Erholung in den ersten neun Monaten 2026 bestätigt. Trotz der erwarteten Investitionszurückhaltung der Industrie und natürlichen Schwankungen im Projektgeschäft stieg der Umsatz um 15,2% auf EUR 104,5 Mio. (1-9/2025: EUR 90,7 Mio.).
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf EUR 6,8 Mio., nach EUR -0,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge erreichte 6,5% (1-9/2025: -0,6%). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei EUR 3,2 Mio. (1-9/2025: EUR -4,3 Mio.) und enthält eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung einer Forderung gegenüber der ehemaligen lateinamerikanischen Niederlassung in Höhe von EUR 0,5 Mio. Die EBIT-Marge belief sich auf 3,1% (1-9/2025: -4,7%). Das Ergebnis vor Steuern betrug EUR 1,9 Mio. (1-9/2025: EUR -5,7 Mio.), das Ergebnis nach Steuern EUR 0,7 Mio. (1-9/2025: EUR -5,3 Mio.). Enthalten sind Restrukturierungs- und Integrationsaufwände für eine künftig profitable Struktur. Die Ergebnisverbesserung beruht wesentlich auf höherem Umsatz, dem Wegfall von Sondereffekten des Vorjahres und umgesetzten Effizienzmaßnahmen.
„Nach neun Monaten sehen wir unsere operative Erholung bestätigt. Umsatz und Ergebnis liegen sehr deutlich über dem Vorjahr, auch wenn das dritte Quartal im projektlastigen Geschäft insbesondere in Italien traditionell das schwächste ist. Wir haben die Organisation gestrafft, Kosten eingespart und unsere Kundenbasis breiter aufgestellt. Das zeigt sich bereits in unseren Zahlen“, sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.
Segmente
Bilanz
Strategie in der Umsetzung
Aus der Sanierungskompetenz der Gruppe entstehen weitere Geschäftsfelder. Beim Thema PFAS gelten seit Jänner 2026 verbindliche Grenzwerte für Trinkwasser. Die Gruppe testet gemeinsam mit Technologiepartnern verschiedene Aufbereitungsverfahren, baut Kompetenz in diesem hochregulierten Bereich auf und erwartet erste Umsätze ab 2027, zunächst in Italien. Im Batterierecycling hat die Gruppe gemeinsam mit dem Institute for Chemicals and Fuels from Alternative Resources (ICFAR) der Western University in Kanada die erste Phase eines Pyrolyse-Projekts abgeschlossen. Das Verfahren wandelt stark verunreinigte Kunststoffe aus dem Recycling von Blei-Säure-Batterien in ein wasserstoffreiches Gas und verwertbare Kohlenstoffmaterialien um. Die Wolftank Group prüft nun eine Pilotanlage.
„Wir wachsen entlang unserer Kernkompetenzen und erschließen gezielt neue Felder. Zum Jahresende steht unser Reinigungsroboter als Prototyp bereit, bei PFAS testen wir Verfahren mit Technologie-partnern, und wir haben die erste Phase eines Pyrolyse-Verfahrens für Batteriekunststoffe abgeschlossen“, fasst Reckla zusammen.
Ausblick
„Am Anfang des vierten Quartals sehen wir trotz des Gegenwinds eine beginnende Erholung und Ergebnisse auf dem Niveau unserer Guidance. Wir bestätigen unsere Prognose für 2026 und halten an den Zielen von GreenLead 2030 fest. Das Jahr 2026 zeigt: Unser Geschäftsmodell ist widerstandsfähig, unsere Organisation schlanker, und wir investieren konsequent in Innovation“, schließt CEO Simon Reckla.
Key Financial Highlights
*Stand 31.12.2025
Über die Wolftank Group
Kontakt:
Disclaimer:
25.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolftank Group AG
|Leopoldstraße 2
|6020 Innsbruck
|Österreich
|Telefon:
|+43 512 345726
|E-Mail:
|investor-relations@wolftankgroup.com
|Internet:
|www.wolftankgroup.com
|ISIN:
|AT0000A25NJ6
|WKN:
|A2PBHR
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|5299001G2MZ6VQ2K4Z89
|EQS News ID:
|2441372
|Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2441372 25.11.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Akt
Analysen zu Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Akt
Aktien in diesem Artikel
|Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Akt
|3,85
|7,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.