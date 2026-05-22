Wolftank-Adisa Aktie
WKN DE: A2PBHR / ISIN: AT0000A25NJ6
|
22.05.2026 09:00:04
EQS-News: Wolftank Group stabilisiert Geschäft 2025 und legt Basis für Turnaround 2026
|
EQS-News: Wolftank Group AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Wolftank Group stabilisiert Geschäft 2025 und legt Basis für Turnaround 2026
Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender europäischer Anbieter für Umwelttechnologien und emissionsfreie Infrastrukturlösungen, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem stabilen Umsatz von EUR 122,8 Mio. abgeschlossen (2024: EUR 121,5 Mio., +1,1%). Das Jahr war geprägt von einem bewussten Transformationsprozess: Die Gruppe schärfte ihre strategische Ausrichtung, vereinfachte ihre Organisationsstruktur und legte damit das Fundament für die Rückkehr zu nachhaltiger Profitabilität.
Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung war 2025 durch mehrere temporäre Belastungsfaktoren geprägt, darunter ein wartungsbedingter Stillstand einer Recyclinganlage, verzögerte Projektabrufe, ein ungünstigerer Margen-Mix sowie eine Rückstellung in Höhe von rund EUR 2,0 Mio. im Zusammenhang mit einem erstinstanzlichen Gerichtsurteil in Italien.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf EUR 6,2 Mio. (2024: EUR 8,6 Mio.), die EBITDA-Marge lag bei 5,0%. Positiv beeinflusst wurde das EBITDA dabei durch einen außergewöhnlichen, nicht-operativen Bewertungseffekt in Höhe von EUR 3,6 Mio. aus der Aufwertung einer Beteiligung. Bereinigt um diesen Sondereffekt lag das normalisierte EBITDA bei EUR 2,6 Mio., das die bereits im ersten Halbjahr gebildete Rückstellung im Zusammenhang mit dem Gerichtsverfahren in Italien von EUR 2,0 Mio. enthielt und die Profitabilität entsprechend belastete. Das Betriebsergebnis (EBIT) kam auf EUR 1,1 Mio. (2024: EUR 2,5 Mio.) mit einer Marge von 0,9%. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf EUR -0,9 Mio. (2024: EUR 0,3 Mio.), das Ergebnis nach Steuern hielt bei EUR -1,3 Mio. (2024: EUR -1,5 Mio.).
Im zweiten Halbjahr 2025 zeigten die umgesetzten Kosten- und Effizienzmaßnahmen erste greifbare Wirkung und leiteten eine Trendwende ein. Die operative Profitabilität verbesserte sich deutlich: Bereits auf Quartalsbasis gelang in Q3 2025 der operative Turnaround mit einem bereinigten EBITDA von EUR 1,0 Mio. Im vierten Quartal setzte sich diese Entwicklung fort mit einem EBITDA von EUR 2,5 Mio. Damit bestätigte sich die Rückkehr zu einer positiven operativen Ergebnisentwicklung.
„2025 war ein Jahr der Neuausrichtung und operativen Stabilisierung. Wir haben konsequent an unserer Kostenbasis gearbeitet, unsere Organisation gestrafft und mit GreenLead 2030 einen klaren Pfad für die nächsten Jahre definiert. Die deutliche Verbesserung im zweiten Halbjahr zeigt, dass diese Maßnahmen greifen. 2026 erwarten wir die Rückkehr zur nachhaltigen Profitabilität und eine Cashflow-Verbesserung", sagt Simon Reckla, CEO der Wolftank Group.
Das Eigenkapital lag bei EUR 22,9 Mio. (2024: EUR 24,9 Mio.), die Eigenkapitalquote bei 18,8% (2024: 22,9%). Trotz des negativen Nettoergebnisses konnte die Nettoverschuldung auf EUR 18,9 Mio. reduziert werden (2024: EUR 24,1 Mio.). Dazu trugen neben diszipliniertem Working-Capital-Management auch bilanzielle Effekte im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung einer Beteiligung bei. Der operative Cashflow belief sich auf EUR 3,8 Mio., nach EUR 1,3 Mio. im Jahr 2024.
Segment-Performance: Umweltdienstleistungen solide, Wasserstoff weiter im Aufbau
Das Segment Umweltdienstleistungen erzielte einen Umsatz von EUR 97,1 Mio. (2024: EUR 96,4 Mio.) und blieb damit auf stabilem Niveau. Das erste Halbjahr war durch den Stillstand einer Recyclinganlage sowie gedämpfte Marktdynamik belastet. Das EBITDA belief sich auf EUR 5,1 Mio. mit einer Marge von 5,3% (2024: EUR 7,5 Mio. und 7,8%). Im zweiten Halbjahr erholte sich die Projekttätigkeit deutlich, was die strukturelle Nachfragestärke in den Bereichen Sanierung, Recycling und Infrastrukturerhalt unterstreicht. Das Segment profitiert weiterhin von regulatorischem Rückenwind – etwa durch die EU-Bodenrichtlinie, PFAS-Regulierungen und steigende Anforderungen an Infrastrukturmodernisierung.
Das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien blieb mit einem Umsatz von EUR 25,7 Mio. auf ähnlichem Niveau (2024: EUR 25,1 Mio.). Das EBITDA hielt bei EUR 1,1 Mio. und einer Marge von 4,3% (2024: EUR 1,1 Mio. und 4,5%), da mehrere bedeutende Projekte bis zum Jahresende 2025 noch nicht vollständig abgeschlossen und übergeben worden waren. Mehrere dieser Projekte werden 2026 fertiggestellt und in Betrieb genommen, was die Basis für wiederkehrende Service- und Wartungsumsätze legt. Wolftank Group positioniert sich dabei als Technologieführer in der Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur in Europa.
Strategie GreenLead 2030: Weiterentwicklung entlang bestehender Kernkompetenzen
Mit einem insgesamt adressierbaren Marktvolumen von rund EUR 20 bis 25 Mrd. bis 2030 positioniert sich die Wolftank Group als europäischer Green-Tech-Integrator mit Fokus auf Umwelttechnologien und emissionsfreie Infrastrukturen. Bis 2030 strebt die Gruppe einen Umsatz von EUR 250 Mio. sowie eine EBITDA-Marge von rund 12 % an.
Ausblick 2026: Turnaround und Rückkehr zur Profitabilität
Vorbehaltlich der noch nicht vorhersehbaren Auswirkungen der geopolitischen Verwerfungen erwartet die Wolftank Group für 2026 eine deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität mit einer EBITDA-Marge von 6 % bis 7 % bei einem Umsatz von rund EUR 135 Mio. Grundlage dieser Prognose sind der hohe Auftragsbestand von etwa EUR 175 Mio. zum Jahresende 2025, nachhaltige Kostensenkungen sowie die bevorstehende Fertigstellung mehrerer Wasserstoffprojekte. In den Jahren 2027 und 2028 will die Wolftank Group einen Umsatz von EUR 150 Mio. bis EUR 175 Mio. sowie eine EBITDA-Marge von mindestens 10 % erzielen.
„Wir sind mit einer klaren Agenda ins Jahr 2026 gegangen: Profitabilität, operative Exzellenz und die schrittweise Erschließung neuer Wachstumsfelder entlang unserer Kernkompetenzen. Trotz des schwierigen Marktumfelds und der aktuellen geopolitischen Lage nützen wir aktiv unsere Chancen als Green Tech-Unternehmen und setzen gezielt unsere Strategie um“, so CEO Simon Reckla.
Key Financial Highlights
Der vollständige Annual Sustainability Report der Wolftank Group (in englischer Sprache) ist online abrufbar: https://wolftankgroup.com/investor-relations/financial-reports/
Über die Wolftank Group
Kontakt:
Disclaimer: Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank Group AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. „erwarten“, „planen“, „rechnen“, „Zielsetzung“, „schätzen“, „davon ausgehen“ oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.
22.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolftank Group AG
|Leopoldstraße 2
|6020 Innsbruck
|Österreich
|Telefon:
|+43 512 345726
|E-Mail:
|investor-relations@wolftankgroup.com
|Internet:
|www.wolftankgroup.com
|ISIN:
|AT0000A25NJ6
|WKN:
|A2PBHR
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2331786
|Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2331786 22.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Akt
Analysen zu Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Akt
Aktien in diesem Artikel
|Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Akt
|4,46
|10,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.