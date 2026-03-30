Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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30.03.2026 15:13:53
EQS-News: Zalandos Aufsichtsrat nominiert KI-Pionier Peter Sarlin, um KI-Führungsrolle auszubauen und Innovationen voranzutreiben
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EQS-News: Zalando SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Zalandos Aufsichtsrat nominiert KI-Pionier Peter Sarlin, um KI-Führungsrolle auszubauen und Innovationen voranzutreiben
Berlin, 30. März 2026 // Der Aufsichtsrat der Zalando SE (“Zalando”) hat Peter Sarlin, einen europäischen Pionier für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied auf der Hauptversammlung am 12. Mai 2026 vorgeschlagen.
Mit Sarlin gewinnt der Aufsichtsrat fundiertes KI-Fachwissen für den Ausbau zahlreicher Innovationen auf Europas führender Technologieplattform für Mode und Lifestyle, um Wachstum sowie Effizienz im gesamten Unternehmen voranzutreiben. Sarlin ist Gründer von Silo AI, dem größten privaten KI-Labor in Europa, das 2024 von AMD übernommen wurde. Zudem ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats der Unternehmen NestAI und Qutwo sowie Professor an der Aalto-Universität mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen und KI.
Sarlin folgt auf Susanne Schröter-Crossan, die sich entschieden hat, ihr Aufsichtsratsmandat zum Ende der Hauptversammlung niederzulegen. Der Aufsichtsrat dankt Susanne Schröter-Crossan ausdrücklich für ihren herausragenden Beitrag sowie ihr außerordentliches Engagement bei der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens während ihrer Amtszeit.
Daten, maschinelles Lernen und KI prägen seit der Gründung im Jahr 2008 maßgeblich Zalandos Innovationskraft und Wertschöpfung. Das Unternehmen verleiht seiner einzigartigen Daten- und Infrastrukturplattform, die in den vergangenen 17 Jahren aufgebaut wurde – darunter die reichhaltigsten modespezifischen Daten in Europa und das führende Logistiknetzwerk des Kontinents –, durch KI einen massiven Leistungsschub. Dadurch gestaltet das Unternehmen seine eigenen Abläufe noch effizienter und bietet Kund*innen sowie Partnern Erlebnisse und Dienstleistungen, die noch vor wenigen Jahren nicht möglich waren.
Zalando sieht zudem im sogenannten „Agentic Commerce“ – dem autonomen, KI-gestützten Handel – eine enorme Chance, echte digitale Alltagsbegleiter zu schaffen. Diese kennen und verstehen die individuelle Lebenswelt der Kund*innen im Detail und unterstützen sie bei allen Mode- und Lifestyle-Bedürfnissen. Auf dem Weg zu einem neuen, dialogbasierten Einkaufserlebnis und zur Weiterentwicklung des Zalando-Assistenten zu einem persönlichen Lifestyle-Begleiter arbeitet das Unternehmen bereits mit Sarlins Qutwo zusammen – einem der ambitioniertesten KI-Spezialisten Europas.
„Peter wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, unsere KI-Innovationen weiter voranzutreiben, in einer Zeit, in der Zalando enormen Mehrwert für unsere Kund*innen, unsere Partner und unser Unternehmen schafft. Er ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm die sich uns bietenden enormen Chancen zu nutzen“, sagte Kelly Bennett, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich auch Susanne Schröter-Crossan meinen tiefsten Dank für ihren fantastischen Beitrag und ihren großen Einsatz für die Entwicklung des Unternehmens während ihrer Amtszeit aussprechen.“
Die ausführliche Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Zalando SE ist unter corporate.zalando.com verfügbar.
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30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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