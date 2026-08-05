EQS-News: ZEAL wächst weiter und erzielt höchsten Halbjahresumsatz der Unternehmensgeschichte

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ZEAL wächst weiter und erzielt höchsten Halbjahresumsatz der Unternehmensgeschichte



05.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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ZEAL wächst weiter und erzielt höchsten Halbjahresumsatz der Unternehmensgeschichte

Umsatz wächst um 20 Prozent auf € 121,8 Millionen

Anzahl der Neukunden mit 659 Tausend auf Rekordniveau

EBITDA steigt um 10 Prozent auf € 38,9 Millionen

Erfolgreicher Start der neuen Soziallotterie Traumautoverlosung

Hamburg, 05. August 2026. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat im ersten Halbjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum von 20 Prozent auf € 121,8 Millionen den höchsten Halbjahresumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt (H1 2025: € 101,5 Millionen). Auch bei den Neukunden und beim EBITDA setzte ZEAL seine erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit zweistelligen Wachstumsraten fort. Die Anzahl registrierter Neukunden stieg um 32 Prozent auf 659 Tausend und erreichte damit ein Rekordniveau (H1 2025: 499 Tausend). Das EBITDA verbesserte sich um 10 Prozent auf € 38,9 Millionen (H1 2025: € 35,4 Millionen).

„Die Ergebnisse des ersten Halbjahres bestätigen unsere eingeschlagene Strategie: Wir wachsen in unserem deutschen Kerngeschäft und diversifizieren ZEAL gleichzeitig durch eigene, skalierbare Produkte. Mit freiheit+, der erfolgreichen Traumhausverlosung und der neu gestarteten Traumautoverlosung haben wir Angebote etabliert, die unsere starke Marktposition gezielt ergänzen und zugleich die Abhängigkeit von Jackpot-Zyklen reduzieren. Das sind hervorragende Voraussetzungen für nachhaltig profitables Wachstum“, sagt Dr. Stefan Tweraser, CEO der ZEAL Network SE.

Andrea Behrendt, CFO der ZEAL Network SE, ergänzt: „Wir haben Umsatz und EBITDA zweistellig gesteigert und gezielt in neue Produkte, Technologie und die Weiterentwicklung unserer Organisation investiert. Gleichzeitig haben wir unsere Marketinginvestitionen flexibel entlang der Markt- und Jackpotentwicklung gesteuert und eine hohe Effizienz bei der Neukundengewinnung erreicht. Damit verbinden wir profitables Wachstum mit den notwendigen Investitionen, um unsere eigenen Produktkategorien und unsere Plattform weiter zu skalieren.“

Lotterien sind zentraler Wachstumstreiber

Das Lotteriegeschäft blieb im ersten Halbjahr 2026 der zentrale Wachstumstreiber von ZEAL. Entscheidend hierfür waren der Anstieg der durchschnittlichen Zahl aktiver Lotterie-Kundinnen und -Kunden pro Monat (MAU) um 9 Prozent auf 1.653 Tausend (H1 2025: 1.515 Tausend) sowie das um 13 Prozent höhere Transaktionsvolumen aus Lotterien von € 595,9 Millionen (H1 2025: € 527,3 Millionen). Die erfreuliche Entwicklung der Kundenbasis und -aktivität wurde insbesondere durch die gegen Ende des ersten Halbjahres verbesserte Jackpotlage sowie den erfolgreichen Start der Traumautoverlosung unterstützt. In der Folge stieg die Bruttomarge aus Lotterien auf 18,2 Prozent an (H1 2025: 17,3 Prozent). Die Umsatzerlöse aus Lotterien erhöhten sich um 20 Prozent auf € 110,6 Millionen (H1 2025: € 91,9 Millionen).

Traumautoverlosung erweitert Angebot an Soziallotterien

Mit der Traumautoverlosung hat ZEAL im April 2026 sein Portfolio gezielt ausgebaut und damit die Diversifizierung seines Geschäftsmodells konsequent fortgesetzt. Neben freiheit+ und der Traumhausverlosung ist die Traumautoverlosung bereits die dritte Soziallotterie von ZEAL in Deutschland. Der Start mit der Season Zero im April war ein voller Erfolg und der Porsche GT3 RS wurde Anfang Juli an den Gewinner ausgeliefert.

Auch die Soziallotterie Traumhausverlosung setzte ihre sehr positive Entwicklung fort und bestätigte ihre Rolle als wichtiger Wachstumstreiber von ZEAL. Im ersten Halbjahr 2026 wurden drei weitere Traumhäuser verlost. Das achte Traumhaus wurde am 29. Juni bereits nach einer Kampagnenlaufzeit von nur 63 Tagen verlost – ein weiterer Beleg für die hohe Attraktivität des Angebots bei neuen und bestehenden Kundinnen und Kunden.

Mit seinen Soziallotterien hat ZEAL auch im Jahr 2026 namhafte gemeinnützige Organisationen wie die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., die DKMS und die Sporthilfe unterstützt.

Insgesamt hat ZEAL in 2026 durch die Lotteriesteuer und Beiträge an soziale Organisationen bereits rund € 241 Millionen dem Gemeinwohl zugeführt.

Umsatz aus Games-Geschäft wächst kontinuierlich weiter

Das Games-Geschäft setzte sein Wachstum im ersten Halbjahr 2026 fort. Durch den Ausbau des B2C-Portfolios auf rund 790 Titel und die deutlich größere Nutzerbasis steigerte ZEAL die Anzahl der monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer um 34 Prozent auf 35 Tausend (H1 2025: 26 Tausend). Die Umsatzerlöse aus Games erhöhten sich dadurch um 17 Prozent auf € 7,8 Millionen (H1 2025: € 6,7 Millionen).

Bestätigung der Jahresprognose

Im Zusammenhang mit der am 9. Juli bekannt gegebenen Übernahme von SevenCanyon Ltd. wurde die bestehende Prognose für das EBITDA von € 70-75 Millionen unter der Annahme eines normalen Jackpot-Umfelds in Deutschland bestätigt. Die Anfang Juli aktualisierte Prognose berücksichtigt sowohl einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit der Transaktion als auch den für das Geschäftsjahr 2026 erwarteten EBITDA-Beitrag aus der Konsolidierung von SevenCanyon.

Die notwendigen Anpassungen der bisherigen Umsatzprognose von € 250-260 Millionen werden vorgenommen, sobald der IFRS-Ausweis der Umsatzerlöse von SevenCanyon finalisiert wurde.

Über ZEAL

ZEAL Network ist der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. Mit über 1,5 Millionen aktiven KundInnen und mehr als 300 Mitarbeitenden an drei Standorten verbindet ZEAL nachhaltiges Wachstum mit einem klaren Fokus auf verantwortungsvolles Spielen und innovative Produktentwicklung. Über die Marken LOTTO24 und Tipp24 ermöglicht ZEAL die Teilnahme an staatlich lizenzierten Lotterien und entwickelt sich dank des konsequenten Ausbaus eigener Produktkategorien wie Soziallotterien und virtuelle Automatenspielen zu einer skalierbaren Technologieplattform für Lotterien und Gaming.

Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel.: +49 (0) 40 808117560