EQS-News: ZuhauseTEST Vitamin D: NanoRepro erweitert Schnelltest - Portfolio

ZuhauseTEST Vitamin D: NanoRepro erweitert Schnelltest - Portfolio



Aufbau der Marke ZuhauseTEST Marburg, 9. März 2023. Gerade in unseren Breitengraden ist die Versorgung mit Vitamin-D oft nicht ausreichend, so dass mehr als 50 %* der Erwachsenen in Deutschland einen entsprechenden Mangel aufweisen. Eine regelmäßige Überprüfung des Vitamin-D-Spiegels ist ratsam, da eine Überdosierung mit Vitamin-D-Produkten ebenfalls fatale Folgen haben kann. Mit dem neuen ZuhauseTEST Vitamin-D erhält man innerhalb von 10 Minuten zuhause einen ersten Hinweis, ob der eigene Vitamin-D-Spiegel zu niedrig ist. Dem Sonnenvitamin auf der Spur Vitamin-D trägt unter anderem zu Knochenstabilität und Zahnerhalt bei. Ein tägliches Sonnenbad von 5 bis 25 Minuten wird empfohlen, um die Speicher des menschlichen Körpers aufzufüllen. Da Vitamin-D lediglich mithilfe der Sonne zu 80-90 % vom Körper selbst produziert werden kann, ist in Deutschland nur zwischen März und Oktober eine Aufnahme an der frischen Luft möglich. Der tägliche Aufenthalt in Innenräumen, z. B. im Büro, trägt zu keiner ausreichenden Sonnenzeit bei. Die Folgen zeigen sich in Symptomen wie Müdigkeit, Erschöpfung, erhöhter Infektanfälligkeit bis hin zu Haarausfall und Muskelschmerzen. Eine der häufigsten Mangelerscheinungen kann zuhause überprüft werden Bevor die Zufuhr von Vitamin-D durch ein Nahrungsergänzungsmittel angestrebt wird, ist ein Home-Test empfehlenswert. Hierbei entnimmt man aus der Fingerbeere ein wenig Blut, bringt dieses auf der Testkassette auf und fügt eine Pufferlösung hinzu. Nach 10 Minuten kann mittels einer Farbkarte das Ergebnis abgelesen werden. Der Vitamin-D-Test ist wie all unsere Schnelltests äußerst einfach durchzuführen, man erhält ein Ergebnis innerhalb weniger Minuten bequem von zuhause, erklärt Anne Schelling, Qualitätsbeauftragte der NanoRepro AG. Ab Mitte April 2023 ist die Einführung im Handel, in Apotheken sowie die Online-Vermarktung über www.zuhausetest.de geplant. Wir freuen uns sehr, einen Vitamin-D-Test für zuhause auf den Markt zu bringen. Vor allem der Handel ist sehr an einer Lösung interessiert, die es den Kunden ermöglicht, ohne Labordiagnose schnell und unkompliziert eine der aktuell häufigsten Mangelerscheinungen in Deutschland zu überprüfen., sagt Nadja Djukic, Marketingleitung der NanoRepro AG. Akzeptanz von Home-Tests durch Corona-Pandemie deutlich positiver NanoRepro vertreibt ihre Schnelltests vor allem über das Online-Portal www.zuhausetest.de sowie unterschiedliche Drogeriemarkt-Ketten. Der Abverkauf wird flankiert durch Werbemaßnahmen mittels Online-, Radio- und TV-Kampagnen. Zur Etablierung einer Marke gehören Awareness, Vertrauen und Ausdauer. Wir freuen uns sehr, dass unsere Kampagne Ich bin morgens immer müde so aufmerksamkeitsstark ist und zudem immer mehr Menschen einen starken Nutzen in der Anwendung von Schnelltests sehen. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

