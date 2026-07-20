EQS-News: Zukunftsstandort Hallwang: Novogenia AG investiert in modernste Gesundheits- und Produktionstechnologie

EQS-News: Novogenia AG / Schlagwort(e): Immobilien

Zukunftsstandort Hallwang: Novogenia AG investiert in modernste Gesundheits- und Produktionstechnologie



20.07.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Zukunftsstandort Hallwang:

Novogenia AG investiert in modernste Gesundheits- und Produktionstechnologie

München, 20. Juli, 2026 - Die Novogenia AG (Börsenkürzel: 7V0, ehemals Darwin AG), ein internationales Gesundheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte, hat mit dem Spatenstich den offiziellen Startschuss für den Bau der neuen Firmenzentrale in Hallwang, Österreich, eingeläutet.

Mit dem neuen Unternehmensstandort schafft Novogenia einen hochmodernen Campus für Labordiagnostik, Produktion und Innovation. Auf mehr als 9.300 Quadratmetern entstehen modernste Laborinfrastruktur, hochautomatisierte Produktionskapazitäten sowie Flächen für Veranstaltungen, Wissenstransfer und Austausch – und mit einer nachhaltigen Gebäudetechnologie einer der fortschrittlichsten Gesundheits- und Produktionsstandorte Österreichs.

Der Campus vereint Labore, Forschungs- und Entwicklungsbereiche, robotergestützte Produktion und Logistik sowie moderne Büro- und Schulungsflächen unter einem Dach, darunter ein Experience Center, ein Auditorium sowie Studio- und Community-Spaces. Langfristig sollen am neuen Standort bis zu 180 qualifizierte Arbeitsplätze in Labor, Forschung, Produktion, Verwaltung und Entwicklung entstehen.

„Mit unserem neuen Unternehmensstandort in Hallwang schaffen wir die Infrastruktur, um personalisierte Gesundheitsvorsorge auf das nächste Level zu heben. Seit unserer Gründung verfolgen wir das Ziel wissenschaftlich basierte Erkenntnisse für die Prävention nutzbar zu machen. Dieser Campus gibt uns nun die technologischen und räumlichen Möglichkeiten, dieses Ziel in noch größerem Maßstab umzusetzen. Dabei war es uns von Anfang an wichtig, Innovation und Nachhaltigkeit konsequent miteinander zu verbinden. Mit dieser Investition stärken wir das Fundament für die erfolgreiche Umsetzung unserer internationalen Wachstumsstrategie und eine nachhaltige Wertsteigerung für unsere Aktionärinnen und Aktionäre,“ sagte Daniel Wallerstorfer, CEO der Novogenia AG.

Die Novogenia AG vertreibt über Tochtergesellschaften ihre Produkte, unter anderem personalisierte Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik, bereits in über 40 Ländern. Mit dem Neubau schafft das Unternehmen die Grundlage für weiteres internationales Wachstum und personalisierte Gesundheitslösungen, von genetischer Labordiagnostik bis zu individuell abgestimmten Präventionslösungen, unterstützt durch moderne Robotik und Automatisierung.

Über die Novogenia AG

Die Novogenia AG mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein internationales Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Die Novogenia AG agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält das Unternehmen Beteiligungen an innovativen Gesellschaften im Bereich Biotech , Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://novogenia.com/de/novogenia-ag

Kontakt