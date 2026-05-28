EQS-News: Zum vierten Mal: Rational gewinnt Best Managed Companies Award

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Zum vierten Mal: Rational gewinnt Best Managed Companies Award



28.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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Rational wurde Ende Mai zum vierten Mal mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet – einem Gütesiegel für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen. Verliehen wird der Award von Deloitte Private, der Union de Banques Suisses (UBS), der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie dem Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI).



Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die durch strategischen Weitblick, Innovationskraft, eine nachhaltige Führungskultur sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung überzeugen. Rational, Weltmarktführer für die thermische Speisenzubereitung, konnte die Expertenjury in allen vier Bewertungskategorien überzeugen: Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so Jörg Walter, Chief Financial Officer bei Rational, der den Preis entgegennahm. „Dass wir den Best Managed Companies Award bereits zum vierten Mal erhalten, bestätigt unsere Art der Unternehmensführung: Dazu gehören eine konsequente Ausrichtung am Kunden, klare Verantwortung jedes Einzelnen nach dem ‚Unternehmer-im-Unternehmen‘-Prinzip sowie Entscheidungen, die auf nachhaltige Wertschöpfung und die langfristige Stabilität von Rational ausgelegt sind.“



Das Best Managed Companies Programm ist ein Wettbewerb und Gütesiegel für erfolgreiche mittelständische Firmen. Die Vision: Aufbau eines nationalen und globalen Ökosystems hervorragend geführter mittelständischer Unternehmen. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Best Managed Companies ist seine Internationalität: Best Managed Companies wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen und ist inzwischen in mehr als 45 Ländern erfolgreich eingeführt worden.



„Gute Unternehmensführung ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von zentraler Bedeutung. Der Best Managed Companies Award ist eine verdiente Auszeichnung für Unternehmen, die Verantwortung, Weitsicht und nachhaltiges Handeln erfolgreich miteinander verbinden“, sagt Tobias Vogel, CEO UBS Europe SE.



Weitere Informationen gibt es unter rational-online.com.



Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

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Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.



Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Profiküchen, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.



Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die durch strategischen Weitblick, Innovationskraft, eine nachhaltige Führungskultur sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung überzeugen. Rational, Weltmarktführer für die thermische Speisenzubereitung, konnte die Expertenjury in allen vier Bewertungskategorien überzeugen: Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen.„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so Jörg Walter, Chief Financial Officer bei Rational, der den Preis entgegennahm. „Dass wir den Best Managed Companies Award bereits zum vierten Mal erhalten, bestätigt unsere Art der Unternehmensführung: Dazu gehören eine konsequente Ausrichtung am Kunden, klare Verantwortung jedes Einzelnen nach dem ‚Unternehmer-im-Unternehmen‘-Prinzip sowie Entscheidungen, die auf nachhaltige Wertschöpfung und die langfristige Stabilität von Rational ausgelegt sind.“Das Best Managed Companies Programm ist ein Wettbewerb und Gütesiegel für erfolgreiche mittelständische Firmen. Die Vision: Aufbau eines nationalen und globalen Ökosystems hervorragend geführter mittelständischer Unternehmen. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Best Managed Companies ist seine Internationalität: Best Managed Companies wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen und ist inzwischen in mehr als 45 Ländern erfolgreich eingeführt worden.„Gute Unternehmensführung ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von zentraler Bedeutung. Der Best Managed Companies Award ist eine verdiente Auszeichnung für Unternehmen, die Verantwortung, Weitsicht und nachhaltiges Handeln erfolgreich miteinander verbinden“, sagt Tobias Vogel, CEO UBS Europe SE.Weitere Informationen gibt es unter rational-online.com.Rational AktiengesellschaftStefan Arnold / Leiter Investor RelationsTel. +49 (0)8191 327-2209Fax +49 (0)8191 327-72 2209E-Mail: ir@rational-online.comRational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Profiküchen, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote.

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