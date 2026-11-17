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Zwei Blockbuster, zwei Niche-Buster, ein Smart Portfolio: Formycon nennt Tezspire® und Hemlibra® als Referenzarzneimittel



17.11.2026 / 06:30 CET/CEST

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Pressemitteilung // 17. November 2026

Zwei Blockbuster, zwei Niche-Buster, ein Smart Portfolio: Formycon nennt Tezspire® und Hemlibra® als Referenzarzneimittel

FYB210: Biosimilar-Kandidat zu Tezepelumab (Tezspire®); Umsatz des Referenzarzneimittels 2025 um 50 Prozent auf 1,9 Mrd. US-Dollar gestiegen

FYB286: Biosimilar-Kandidat zu Emicizumab (Hemlibra®); für bispezifische Antikörper wie diesen in USA und Europa bislang kein Biosimilar zugelassen

Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“), ein unabhängiger Entwickler von Biosimilars, nennt die Referenzarzneimittel seiner Biosimilar-Kandidaten FYB210 und FYB286: FYB210 ist ein Biosimilar-Kandidat zu Tezepelumab (Tezspire®1), FYB286 zu Emicizumab (Hemlibra®2). Beide sind Niche-Buster, also Arzneimittel für Nischenindikationen mit einem weltweiten Jahresumsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Milliarden-US-Dollar-Bereich. Zusammen mit Keytruda®3 (FYB206) und Dupixent®4 (FYB208) sind damit vier Referenzarzneimittel der Formycon-Pipeline benannt: zwei Blockbuster und zwei Niche-Buster mit Jahresumsätzen von 1,9 bis 31,7 Mrd. US-Dollar.5



Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG, sagte: „Mit FYB210 und FYB286 wollen wir zwei Therapien gegen schwere Krankheiten für mehr Menschen zugänglich machen. Tezepelumab, der Wirkstoff von FYB210, hilft bei schwerem Asthma und wird derzeit gegen COPD geprüft, weltweit die dritthäufigste Todesursache. Emicizumab, der Wirkstoff von FYB286, senkt bei Menschen mit Hämophilie A das Risiko potenziell lebensbedrohlicher Blutungen. Für bispezifische Antikörper wie diesen ist in den USA und in Europa noch kein Biosimilar zugelassen. Solche Projekte können wir umsetzen, weil Formycon zu den führenden Biosimilar-Entwicklern der Welt gehört."

FYB210: Biosimilar-Kandidat zu Tezepelumab

Tezepelumab ist der erste zugelassene Antikörper gegen den Botenstoff thymisches stromales Lymphopoietin (TSLP), der am Anfang mehrerer Entzündungskaskaden steht. Das Medikament ist als Zusatztherapie bei schwerem Asthma zugelassen, seit 2025 auch bei chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen. Sein weltweiter Umsatz stieg 2025 um 50 Prozent auf 1,9 Mrd. US-Dollar.6 Weitere Indikationen werden in klinischen Studien der Phase III geprüft, darunter die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung COPD, laut WHO die dritthäufigste Todesursache weltweit.7 Analysten erwarten in der Spitze einen Jahresumsatz von mehr als 4 Mrd. US-Dollar.8

FYB286: Biosimilar-Kandidat zu Emicizumab, einem bispezifischen Antikörper

Emicizumab beugt Blutungen bei Menschen mit Hämophilie A, der häufigsten Form der Bluterkrankheit, vor. 2017 ließ die US-Arzneimittelbehörde FDA es als ersten bispezifischen Antikörper außerhalb der Krebsmedizin zu. Ein bispezifischer Antikörper bindet zwei Zielstrukturen zugleich. Das stellt besondere Anforderungen an Entwicklung, Herstellung und analytische Charakterisierung eines Biosimilars. In den USA sind mehr als ein Dutzend bispezifischer Antikörper zugelassen. Zu keinem von ihnen gibt es bislang ein zugelassenes Biosimilar, weder in den USA noch in Europa.

Der weltweite Umsatz des Medikaments stieg 2025 währungsbereinigt um 11 Prozent auf 4,8 Mrd. Schweizer Franken (umgerechnet 5,7 Mrd. US-Dollar).9 Der medizinische Bedarf ist in vielen Regionen nicht gedeckt: Nach Schätzung der World Federation of Hemophilia sind weltweit mehr als 75 Prozent der Menschen mit Hämophilie noch nicht diagnostiziert.10

Formycon entwickelt FYB286 in Kooperation mit Biocelys, das seine Produktionsinfrastruktur einbringt. Santo Biosimilar finanziert das Projekt vor. Beide Unternehmen gehören zur Athos-Gruppe, dem größten Aktionär von Formycon. Formycon erhält marktübliche Vergütungen für seine Entwicklungsleistungen und ist im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an den späteren Erlösen von Santo beteiligt (Meldung vom 21. Oktober 2026).

Smart Portfolio und Stand der Entwicklung

Die Mischung aus Blockbustern und Niche-Bustern ist der Kern des Smart Portfolio, einer der vier Säulen der Wachstumsstrategie FYB4Growth. FYB206, der Biosimilar-Kandidat zu Pembrolizumab, liegt der FDA zur Prüfung vor: Sie hat den Zulassungsantrag im Oktober 2026 angenommen, die erste öffentlich bekannt gegebene Annahme eines Antrags für ein Pembrolizumab-Biosimilar. Die Zulassungsentscheidung wird im dritten Quartal 2027 erwartet. In Kanada ist der Antrag ebenfalls eingereicht. Für FYB208, den Biosimilar-Kandidaten zu Dupilumab, bereitet Formycon die klinische Entwicklung vor. FYB210 und FYB286 befinden sich in einer frühen Phase der Entwicklung.

1 Tezspire® ist eine eingetragene Marke von Amgen.

2 Hemlibra® ist eine eingetragene Marke von Chugai Pharmaceutical, einem Unternehmen der Roche-Gruppe.

3 Keytruda® ist eine eingetragene Marke von Merck Sharp & Dohme, einer Tochtergesellschaft von Merck & Co.

4 Dupixent® ist eine eingetragene Marke von Sanofi Biotechnology.

5 Umsätze 2025 nach Angaben der Hersteller: Keytruda (einschließlich der subkutanen Darreichungsform) 31,7 Mrd. US-Dollar, Dupixent 17,8 Mrd. US-Dollar, Hemlibra 5,7 Mrd. US-Dollar (umgerechnet), Tezspire 1,9 Mrd. US-Dollar.

6 https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2025/Q4-FY/Full-year-Q4-2025-results-announcement.pdf

7 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-%28copd%29

8 GlobalData, August 2026: https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/amgen-astrazeneca-tezspire-nets-another-113014852.html; Leerink Partners, März 2025: https://www.fiercepharma.com/pharma/amgen-astrazeneca-tezspire-sinusitis-data-spark-best-disease-talk-amid-sanofi-gsk

9 https://www.roche.com/investors/updates/inv-update-2026-01-29

10 https://wfh.org/identification-and-diagnosis/

Über Formycon:

Die Formycon AG ist ein börsennotierter, unabhängiger Entwickler von Biosimilars mit Sitz in Martinsried, einem der führenden Life-Science-Standorte Europas, bei München. Die 200 Mitarbeitenden aus 27 Nationen decken die gesamte Entwicklungskette ab, von den Analysen im Labor über die Prozessentwicklung und die klinische Prüfung bis zu den Unterlagen für die Zulassung. Die Herstellung bei Partnern steuert Formycon selbst, bei einigen Produkten bis zur Lieferung der fertigen Ware. Drei Biosimilars von Formycon sind in der Augenheilkunde und der Immunologie zugelassen und werden weltweit über Vermarktungspartner vertrieben. Fünf weitere Kandidaten sind in Entwicklung, darunter Biosimilars zu zwei der umsatzstärksten biologischen Arzneimittel der Welt. Mit seinen Produkten macht Formycon hochwirksame Therapien für mehr Menschen bezahlbar.

Die Formycon AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen unter: www.formycon.com

Über FYB4Growth:

Mit FYB4Growth verfolgt Formycon eine Wachstumsstrategie entlang vier strategischer Säulen, die auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtet ist: Erstens die geografische Diversifizierung: Neben Europa und den USA erschließt Formycon gezielt wachstumsstarke Regionen wie MENA, APAC und Lateinamerika durch starke regionale Partner. Zweitens setzt Formycon auf eine intelligente Portfoliostrategie, die Blockbuster-Moleküle mit ausgewählten Nischenprodukten kombiniert und durch effiziente regulatorische Entwicklungswege die Basis für nachhaltige Wertgenerierung schafft. Drittens positioniert sich Formycon als technologisches und regulatorisches Development-Powerhouse, das durch innovative Produktlösungen und neue Zulassungsansätze eine starke Differenzierung im Wettbewerb schafft. Viertens setzt Formycon auf konsequente Kosteneffizienz durch schlanke Prozesse, optimierte Entwicklungsstrukturen und den verstärkten Einsatz digitaler Technologien, um die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Mehr dazu unter: www.fyb4growth.de

Über Biosimilars:

Biosimilars sind Nachfolgeprodukte biologischer Arzneimittel. Sie sind keine Kopien, sondern entstehen von Grund auf neu und müssen den Gesundheitsbehörden nachweisen, dass es in Sicherheit und Wirksamkeit keine klinisch bedeutsamen Unterschiede zum Referenzprodukt gibt. Nach Angaben des IQVIA Institute verlieren bis 2034 allein in den USA 118 biologische Arzneimittel mit einem Umsatz von 232 Milliarden US-Dollar ihre Exklusivität, für nur zwölf von ihnen ist bisher ein Biosimilar in Entwicklung. In Europa haben Biosimilars 75 Milliarden Euro eingespart und über sieben Milliarden Behandlungstage ermöglicht.

Kontakt Dr. Jörg Allgäuer

Investor Relations &

Corporate Communications +49 89 864667-107

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Investor Relations +49 89 864667-485

Thorsten Ladda

Corporate Communications +49 89 864667-150

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15 · 82152 Planegg-Martinsried · Deutschland

ir@formycon.com · www.formycon.com

Disclaimer:

Die in dieser Mitteilung genannten Biosimilar-Kandidaten befinden sich in der Entwicklung und haben in keinem Land eine behördliche Zulassung erhalten. Die Biosimilarität wurde von den Zulassungsbehörden nicht festgestellt und wird nicht behauptet.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Vorstands der Formycon AG beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung der Formycon AG sowie die Entwicklung der Produkte wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, dem Zulassungsverfahren, dem zeitlichen Ablauf von Maßnahmen der Zulassungs- und sonstigen Behörden, klinischen Ergebnissen, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Zöllen und Handelspolitik, Produktqualität, Patientensicherheit, dem Abschluss und der Umsetzung von Vermarktungspartnerschaften, der Marktakzeptanz, Preisen und Wettbewerb, Herstellung und Lieferung, auch durch Dritthersteller, der Finanzierung, einschließlich der Einhaltung der Covenants der Anleihe der Formycon AG, sowie den Patenten und Exklusivitäten, die Referenzprodukte schützen, einschließlich damit verbundener Rechtsstreitigkeiten. Für Produkte in der Entwicklung gibt die Formycon AG keine Zusicherung, Gewährleistung oder sonstige Garantie, dass sie die erforderlichen behördlichen Zulassungen erhalten oder wirtschaftlich erfolgreich sein werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Vorhersagen künftiger Ereignisse verstanden werden. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Formycon AG in irgendeiner Rechtsordnung dar, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Formycon AG findet im Zusammenhang mit dieser Mitteilung weder statt, noch ist es beabsichtigt.