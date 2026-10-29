EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026

EQS-News: Sirma Group JSC / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026



29.10.2026 / 20:13 CET/CEST

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