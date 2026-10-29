Sirma Group Aktie
WKN DE: A142WT / ISIN: BG1100032140
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29.10.2026 20:13:33
EQS-News: Zwischenabschluss der Sirma Group JSC für den Zeitraum bis zum 30. September 2026
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EQS-News: Sirma Group JSC
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Die Sirma Group Holding JSC hat ihren Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 veröffentlicht. Dieser ist auf der Website des Unternehmens in englischer Sprache abrufbar: Einzelzwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2026 (auf Englisch).
29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group JSC
|135 Tsarigradsko shose blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Telefon:
|+35929768310
|E-Mail:
|ir@sirma.com
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|ISIN:
|BG1100032140
|WKN:
|A142WT
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); London
|LEI Code:
|8945007AD80FTJTEGH37
|EQS News ID:
|2424960
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2424960 29.10.2026 CET/CEST
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