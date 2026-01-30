aap Implantate Aktie

aap Implantate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H210 / ISIN: DE000A3H2101

30.01.2026 17:30:03

EQS-NVR: aap Implantate AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: aap Implantate AG / Total Voting Rights Announcement
aap Implantate AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

30.01.2026 / 17:30 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
X Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG) 30.01.2026
  Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG)

3. New total number of voting rights:
14.716.976
number of multiple voting rights thereof: 0


30.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Germany
Internet: www.aap.de

 
End of News EQS News Service

2268938  30.01.2026 CET/CEST

