Accentro Real Estate Aktie

WKN DE: A0KFKB / ISIN: DE000A0KFKB3

21.10.2025 15:28:23

EQS-NVR: Accentro Real Estate AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Accentro Real Estate AG / Total Voting Rights Announcement
Accentro Real Estate AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

21.10.2025 / 15:28 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 21 Oct 2025

3. New total number of voting rights:
284299
number of multiple voting rights thereof: 0


21.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Germany
Internet: www.accentro.ag

 
End of News EQS News Service

2216310  21.10.2025 CET/CEST

