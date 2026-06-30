ADTRAN Holdings Aktie

ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 15:32:13

EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: ADTRAN Holdings, Inc. / Total Voting Rights Announcement
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

30.06.2026 / 15:32 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
X Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG) 30.06.2026
  Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG)

3. New total number of voting rights:
81.452.688
number of multiple voting rights thereof: 0


30.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com

 
End of News EQS News Service

2357116  30.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

mehr Analysen
26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ADTRAN Holdings Inc 12,08 1,16% ADTRAN Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:09 2. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen