AGROB Aktie
WKN: 501900 / ISIN: DE0005019004
|
30.06.2026 16:33:03
EQS-NVR: AGROB Immobilien AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: AGROB Immobilien AG
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
30.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AGROB Immobilien AG
|Münchener Straße 101
|85737 Ismaning
|Germany
|Internet:
|www.agrob-ag.de
|End of News
|EQS News Service
|
2357170 30.06.2026 CET/CEST
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