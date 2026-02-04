ASTA Energy Solutions Aktie

ASTA Energy Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

04.02.2026 16:43:43

EQS-NVR: ASTA Energy Solutions AG: Release according to Article 135, Section 1 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: ASTA Energy Solutions AG / Total Voting Rights Announcement
ASTA Energy Solutions AG: Release according to Article 135, Section 1 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

04.02.2026 / 16:43 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement according to Article 135, Section 1 of the BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 135 BörseG

1. Details of issuer

ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Austria


2. New total number of voting rights:

14,237,288
 

 


04.02.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Austria
Internet: https://www.astagroup.com/de

 
End of News EQS News Service

2271574  04.02.2026 CET/CEST

