ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
|
04.02.2026 16:43:43
EQS-NVR: ASTA Energy Solutions AG: Release according to Article 135, Section 1 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: ASTA Energy Solutions AG
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 135 BörseG
04.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Austria
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|End of News
|EQS News Service
|
2271574 04.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!