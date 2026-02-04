ASTA Energy Solutions Aktie

ASTA Energy Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

04.02.2026 16:00:24

EQS-NVR: ASTA Energy Solutions AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: ASTA Energy Solutions AG / Total Voting Rights Announcement
ASTA Energy Solutions AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

04.02.2026 / 16:00 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Austria

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 29 Jan 2026

3. New total number of voting rights:
14237288
number of multiple voting rights thereof: 0


04.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Austria
Internet: https://www.astagroup.com/de

 
End of News EQS News Service

2271536  04.02.2026 CET/CEST

