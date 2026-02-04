ASTA Energy Solutions Aktie

WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

04.02.2026 16:00:24

EQS-NVR: ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ASTA Energy Solutions AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.02.2026 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 29.01.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
14237288
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271536  04.02.2026 CET/CEST

