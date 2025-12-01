AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|
01.12.2025 18:00:03
EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
01.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|End of News
|EQS News Service
|
2237460 01.12.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|23,74
|-2,78%
