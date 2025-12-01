Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

01.12.2025 18:00:03

EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: AUTO1 Group SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
AUTO1 Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

01.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 27.11.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
220.834.716
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


01.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet: https://ir.auto1-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237460  01.12.2025 CET/CEST

17.11.25 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
