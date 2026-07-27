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WKN DE: A41YFJ / ISIN: DE000A41YFJ9

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27.07.2026 19:40:33

EQS-NVR: Cherry SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Cherry SE / Total Voting Rights Announcement
Cherry SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

27.07.2026 / 19:40 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 Munich
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 27 Jul 2026

3. New total number of voting rights:
15.795.000
number of multiple voting rights thereof: 0


27.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 Munich
Germany
LEI Code: 984500DF98AA2E011444

 
End of News EQS News Service

2372294  27.07.2026 CET/CEST

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