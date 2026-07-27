Cherry Aktie
WKN DE: A41YFJ / ISIN: DE000A41YFJ9
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27.07.2026 19:40:33
EQS-NVR: Cherry SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Cherry SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
27.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|LEI Code:
|984500DF98AA2E011444
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2372294 27.07.2026 CET/CEST
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|Cherry SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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