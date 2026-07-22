Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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22.07.2026 17:03:33
EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Total Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Str. 70
|10117 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|LEI Code:
|529900C3EX1FZGE48X78
|End of News
|EQS News Service
|
2370104 22.07.2026 CET/CEST
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