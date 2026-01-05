Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
05.01.2026 17:53:24
EQS-NVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
05.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2254924 05.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.01.26
|EQS-NVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26