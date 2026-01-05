EQS-NVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Delivery Hero SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.01.2026 / 17:53 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 05.01.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 300137177

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0



