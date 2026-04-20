Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|
20.04.2026 11:50:43
EQS-NVR: Dermapharm Holding SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: Dermapharm Holding SE
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
20.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Germany
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|End of News
|EQS News Service
|
2308244 20.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
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11:50
|EQS-NVR: Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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11:50
|EQS-NVR: Dermapharm Holding SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
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