EQS-NVR: Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Dermapharm Holding SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



20.04.2026 / 11:50 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Dermapharm Holding SE

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 16.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 49.540.810

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0



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