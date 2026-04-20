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WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

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20.04.2026 11:50:43

EQS-NVR: Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Dermapharm Holding SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Dermapharm Holding SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

20.04.2026 / 11:50 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 16.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
49.540.810
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland
Internet: ir.dermapharm.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2308244  20.04.2026 CET/CEST

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