Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|
01.10.2025 14:39:03
EQS-NVR: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Deutsche Euroshop AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
01.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche EuroShop AG
|Heegbarg 36
|22391 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-euroshop.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2206932 01.10.2025 CET/CEST
