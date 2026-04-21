Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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21.04.2026 20:00:03
EQS-NVR: Deutsche Telekom AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Total Voting Rights Announcement: Deutsche Telekom AG
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
21.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.telekom.com
|End of News
|EQS News Service
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2310014 21.04.2026 CET/CEST
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