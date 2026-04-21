Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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21.04.2026 20:00:03

EQS-NVR: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Deutsche Telekom AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.04.2026 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 21.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
4849778057
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2310014  21.04.2026 CET/CEST

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