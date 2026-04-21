Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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21.04.2026 20:00:03
EQS-NVR: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Deutsche Telekom AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.telekom.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2310014 21.04.2026 CET/CEST
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