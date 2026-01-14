ecotel communication Aktie
WKN DE: 585434 / ISIN: DE0005854343
|
14.01.2026 11:08:53
EQS-NVR: ecotel communication ag: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: ecotel communication ag
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
14.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ecotel communication ag
|Prinzenallee 11
|40549 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.ecotel.de
|End of News
|EQS News Service
|
2259948 14.01.2026 CET/CEST
