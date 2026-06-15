EDAG Engineering Group Aktie

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WKN DE: A143NB / ISIN: CH0303692047

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15.06.2026 15:33:03

EQS-NVR: EDAG Engineering Group AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: EDAG Engineering Group AG / Total Voting Rights Announcement
EDAG Engineering Group AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

15.06.2026 / 15:33 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Switzerland

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 15 Jun 2026

3. New total number of voting rights:
37500000
number of multiple voting rights thereof: 0


15.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Switzerland
Internet: ir.edag.com

 
End of News EQS News Service

2346344  15.06.2026 CET/CEST

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