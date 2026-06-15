EDAG Engineering Group Aktie
WKN DE: A143NB / ISIN: CH0303692047
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15.06.2026 15:33:03
EQS-NVR: EDAG Engineering Group AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Total Voting Rights Announcement: EDAG Engineering Group AG
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
15.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|EDAG Engineering Group AG
|Schlossgasse 2
|9320 Arbon
|Switzerland
|Internet:
|ir.edag.com
|End of News
|EQS News Service
|
2346344 15.06.2026 CET/CEST
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