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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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08.06.2026 14:06:03

EQS-NVR: Elmos Semiconductor SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Elmos Semiconductor SE / Total Voting Rights Announcement
Elmos Semiconductor SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

08.06.2026 / 14:06 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 08 Jun 2026

3. New total number of voting rights:
17160000
number of multiple voting rights thereof: 0


08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Germany
Internet: http://www.elmos.com

 
End of News EQS News Service

2339012  08.06.2026 CET/CEST

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