Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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08.06.2026 14:06:03

EQS-NVR: Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Elmos Semiconductor SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Elmos Semiconductor SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

08.06.2026 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 08.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
17160000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet: http://www.elmos.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2339012  08.06.2026 CET/CEST

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