Emerald Horizon Aktie
WKN DE: A42CXA / ISIN: AT0000A3UZE1
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06.07.2026 09:20:34
EQS-NVR: Emerald Horizon AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Emerald Horizon AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Emerald Horizon AG gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende Juni 2026 insgesamt 1.049.375 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende Juni 2026 EUR 1.049.375,00 und ist in 1.049.375 auf Inhaber lautende Stammaktien zerlegt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie beträgt EUR 1,00. Die Offenlegung von bzw. Information über die Höhe des Grundkapitals und der Anzahl der Stimmrechte erfolgt aufgrund der erstmaligen Zulassung der Aktien der Emittentin zu einem geregelten Markt (Amtlicher Handel der Wiener Börse AG).
06.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2360488 06.07.2026 CET/CEST
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