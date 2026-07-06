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06.07.2026 09:20:34

EQS-NVR: Emerald Horizon AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Emerald Horizon AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Emerald Horizon AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

06.07.2026 / 09:20 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Emerald Horizon AG gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG 2018 bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per Ende Juni 2026 insgesamt 1.049.375 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per Ende Juni 2026 EUR 1.049.375,00 und ist in 1.049.375 auf Inhaber lautende Stammaktien zerlegt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie beträgt EUR 1,00. Die Offenlegung von bzw. Information über die Höhe des Grundkapitals und der Anzahl der Stimmrechte erfolgt aufgrund der erstmaligen Zulassung der Aktien der Emittentin zu einem geregelten Markt (Amtlicher Handel der Wiener Börse AG).
 

06.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2360488  06.07.2026 CET/CEST

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