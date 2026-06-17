Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|
17.06.2026 10:43:43
EQS-NVR: Energiekontor AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Energiekontor AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.energiekontor.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2348114 17.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energiekontor AG
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|EQS-NVR: Energiekontor AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.06.26
|EQS-NVR: Energiekontor AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
16.06.26
|XETRA-Handel SDAX schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
16.06.26
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
15.06.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)