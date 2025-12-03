EVOTEC Aktie

03.12.2025 13:28:43

EQS-NVR: Evotec SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: EVOTEC SE / Total Voting Rights Announcement
Evotec SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

03.12.2025 / 13:28 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
X Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG) 01.12.2025
  Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG)

3. New total number of voting rights:
177778907
number of multiple voting rights thereof: 0


03.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Germany
Internet: www.evotec.com

 
End of News EQS News Service

2239798  03.12.2025 CET/CEST

