EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
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29.05.2026 11:03:43
EQS-NVR: Evotec SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Total Voting Rights Announcement: EVOTEC SE
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
29.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.evotec.com
|End of News
|EQS News Service
|
2332360 29.05.2026 CET/CEST
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