Qingdao Haier Aktie
WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
|
05.12.2025 13:20:23
EQS-NVR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: Haier Smart Home Co.,Ltd.
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
05.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Internet:
|smart-home.haier.com
|End of News
|EQS News Service
|
2241186 05.12.2025 CET/CEST
