Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
29.01.2026 13:52:43
EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: Heidelberg Materials AG
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
29.01.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
2268156 29.01.2026 CET/CEST
