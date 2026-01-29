Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
29.01.2026 13:52:43
EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2268156 29.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
29.01.26
|EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
28.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag stärker (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.01.26
|Heidelberg Materials-Aktie weiterhin auf Rekordfahrt (dpa-AFX)
|
26.01.26
|JP Morgan Chase & Co.: Heidelberg Materials-Aktie erhält Overweight (finanzen.at)