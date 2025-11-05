LEIFHEIT Aktie

WKN: 646450 / ISIN: DE0006464506

05.11.2025 13:19:33

EQS-NVR: Leifheit Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Total Voting Rights Announcement
Leifheit Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

05.11.2025 / 13:19 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 04 Nov 2025

3. New total number of voting rights:
9.170.000
number of multiple voting rights thereof: 0


05.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Germany
Internet: www.leifheit-group.com

 
End of News EQS News Service

2224334  05.11.2025 CET/CEST

