WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

31.10.2025 10:00:03

EQS-NVR: Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Marinomed Biotech AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

31.10.2025 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Marinomed Biotech AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die Kapitalerhöhung vom 16. September 2025 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Oktober 2025 auf insgesamt 1.839.940 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.839.940,- beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte wurde mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch am 3. Oktober 2025 wirksam.

31.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Internet: www.marinomed.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219724  31.10.2025 CET/CEST

