Marinomed Biotech Aktie
WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6
|
31.10.2025 10:00:03
EQS-NVR: Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Marinomed Biotech AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Die Marinomed Biotech AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die Kapitalerhöhung vom 16. September 2025 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Oktober 2025 auf insgesamt 1.839.940 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.839.940,- beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte wurde mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch am 3. Oktober 2025 wirksam.
31.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Österreich
|Internet:
|www.marinomed.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219724 31.10.2025 CET/CEST
