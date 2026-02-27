MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
27.02.2026 07:35:03
EQS-NVR: MTU Aero Engines AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: MTU Aero Engines AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
27.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Straße 665
|80995 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mtu.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2281124 27.02.2026 CET/CEST
27.02.26