Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|
31.03.2026 11:05:53
EQS-NVR: Nordex SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Nordex SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Straße 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Internet:
|www.nordex-online.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2301326 31.03.2026 CET/CEST
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