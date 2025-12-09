Readcrest Capital Aktie

WKN DE: A0LE3J / ISIN: DE000A0LE3J1

09.12.2025 13:41:03

EQS-NVR: Readcrest Capital AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Readcrest Capital AG / Total Voting Rights Announcement
Readcrest Capital AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

09.12.2025 / 13:41 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 09 Dec 2025

3. New total number of voting rights:
33.235.713
number of multiple voting rights thereof: 0


09.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Germany
Internet: www.readcrest.com

 
End of News EQS News Service

2242522  09.12.2025 CET/CEST

