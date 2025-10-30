Readcrest Capital Aktie

WKN DE: A1E89S / ISIN: DE000A1E89S5

30.10.2025 09:15:44

EQS-NVR: Readcrest Capital AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Readcrest Capital AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Readcrest Capital AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.10.2025 / 09:15 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 28.10.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
2.750.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Internet: www.readcrest.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220848  30.10.2025 CET/CEST

