Readcrest Capital Aktie
WKN DE: A0LE3J / ISIN: DE000A0LE3J1
|
09.12.2025 13:41:03
EQS-NVR: Readcrest Capital AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Readcrest Capital AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Readcrest Capital AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.readcrest.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2242522 09.12.2025 CET/CEST
