Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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30.06.2026 10:29:43
EQS-NVR: Rheinmetall AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Rheinmetall AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rheinmetall AG
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2356182 30.06.2026 CET/CEST
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