Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
03.02.2026 16:10:23
EQS-NVR: Scout24 SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Scout24 SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
03.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2270606 03.02.2026 CET/CEST
