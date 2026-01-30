SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
|
30.01.2026 09:00:03
EQS-NVR: SFC Energy AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: SFC Energy AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
30.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Internet:
|www.sfc.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2260712 30.01.2026 CET/CEST
