EQS-NVR: TeamViewer SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: TeamViewer SE
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
05.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Germany
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|End of News
|EQS News Service
|
2241144 05.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
Analysen zu TeamViewermehr Analysen
|04.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
