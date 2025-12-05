TeamViewer Aktie

TeamViewer

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
05.12.2025 11:23:03

EQS-NVR: TeamViewer SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: TeamViewer SE / Total Voting Rights Announcement
TeamViewer SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

05.12.2025 / 11:23 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)  
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 05 Dec 2025

3. New total number of voting rights:
163,500,000
number of multiple voting rights thereof: 0

05.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Germany
Internet: ir.teamviewer.com

 
End of News EQS News Service

2241144  05.12.2025 CET/CEST

04.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 TeamViewer Overweight Barclays Capital
